Пожар произошёл в пятиэтажке на Терешковой
Сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Терешковой. К месту были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарного гарнизона.
Когда пожарные прибыли на место, было сильное задымление на третьем этаже. По лестничному маршу огнеборцы спасли мужчина и передали его в медицинское учреждение. Также были эвакуировано пять человек с верхних этажей.
Остальные жильцы вышли самостоятельно.
Загорание ликвидировано за 9 минут, к тушению привлекались 13 человек личного состава и 4 единицы техники.
В результате пожара повреждена мебель и личные вещи в квартире на общей площади 2 кв. м.
Предварительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ на пожаре спасли шесть человек
Происшествия, Фото:
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