В Улан-Удэ на пожаре спасли шесть человек

Пожар произошёл в пятиэтажке на Терешковой



Сегодня ночью в Улан-Удэ произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Терешковой. К месту были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарного гарнизона.



Когда пожарные прибыли на место, было сильное задымление на третьем этаже. По лестничному маршу огнеборцы спасли мужчина и передали его в медицинское учреждение. Также были эвакуировано пять человек с верхних этажей.



Остальные жильцы вышли самостоятельно.



Загорание ликвидировано за 9 минут, к тушению привлекались 13 человек личного состава и 4 единицы техники.



В результате пожара повреждена мебель и личные вещи в квартире на общей площади 2 кв. м.



Предварительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



