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Жителю Бурятии дали пожизненное за убийство девятиклассницы

Жителю Бурятии дали пожизненное за убийство девятиклассницы
Происшествия, 
Улан-удэнец в Сочи убил 15-летнюю школьницу, а перед этим собирался изнасиловать

Краснодарский краевой суд вынес решение в отношении 36-летнего жителя Бурятии, который убил девятиклассницу в Сочи. Мужчина признан виновным в грабеже, разбое, покушении на неправомерное завладение автомобилем, покушении на изнасилование несовершеннолетней и в убийстве, сопряжённом с изнасилованием, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

Как сообщал «Байкал-Daily», убийство в Сочи прогремело на всю страну летом 2016 года. Улан-удэнец в курортном посёлке Магри увидел на остановочной площадке 15-летнюю девушку, которая разговаривала по телефону. Он решил украсть гаджет. Угрожая, он увёл её подальше от остановки к железнодорожным путям.

Девушка стала сопротивляться и выбросила телефон, после чего у мужчина решил изнасиловать школьницу. Он несколько раз ударил девушку камнем по голове и начал душить её. После хотел изнасиловать, но не довёл задуманное до конца, поскольку девушка была уже мертва.

На допросе душегуб рассказал, что просто хотел поговорить со школьницей, но, когда получил грубый ответ, пришёл в ярость, передают «Кубанские новости».

Преступление вызвало большой резонанс. На поиски злоумышленника были брошены все силы правоохранителей. 2 августа мужчину задержали в Ростове-на-Дону. Улан-удэнец хотел запутать следы. После задержания выяснилось, что он уже был осуждён за убийство маленькой девочки и разбой, которое совершил в Улан-Удэ. Оттуда подозреваемый в жестокой расправе над сочинской школьницей и приехал на курорт. Вышел он буквально в сентябре 2015 года, пишет «Комсомольская правда» - Кубань».

Следователи провели множество судебных экспертиз. По результатам психолого-психиатрической экспертизы виновный мужчина признан вменяемым.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. «КП. Кубань» отмечает, что первые 10 лет он должен провести в тюрьме.

Решение не вступило в законную силу, а значит может быть обжаловано.

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