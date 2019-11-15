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В Улан-Удэ под колёса «Ленд Крузера» попала женщина

В Улан-Удэ под колёса «Ленд Крузера» попала женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пешехода с травмами госпитализирована в больницу

Во вторник, 12 ноября, около семи часов вечера на улице Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП. 57-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» совершил наезд на 49-летнюю женщину.

Женщина получила тупую травму живота и грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, рвано-ушибленную травму головы, госпитализирована в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 14 ноября, на улице Горхонская в Улан-Удэ под колёса «Тойоты Короллы» попал 47-летний мужчина.

ДТП
 
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