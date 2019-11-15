Пожар произошёл ночью
Накануне ночью, 14 ноября, в Улан-Удэ на улице Яблочная, 2 проезд загорелась баня. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнём.
В результате пожара сгорела баня полностью. Огонь потушили за несколько минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ сгорела баня
Происшествия, Фото:
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