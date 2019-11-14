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Жителя Иркутской области будут судить за убийство хозяйки ритуального бюро

Жителя Иркутской области будут судить за убийство хозяйки ритуального бюро
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
В Усть-Илимске завершили расследование громкого уголовного дела

31-летний житель Усть-Илимска пойдёт под суд за убийство хозяйки ритуального бюро. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, 27 мая обвиняемый на территории ритуального комплекса нанёс 47-летней бизнесвумен несколько ножевых ранений. Затем он поместил ее в свой автомобиль и уехал в лес. Там мужчина поджёг автомобиль с женщиной.

В кратчайшие сроки мужчина был задержан. Ранее он уже отбывал наказание за убийство.

На допросе следователям обвиняемый пояснил, что мотивом преступления стала обида на женщину в связи с тем, что она выразилась в его адрес нецензурной бранью.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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