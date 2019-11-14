Жителя Иркутской области будут судить за убийство хозяйки ритуального бюро

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Усть-Илимске завершили расследование громкого уголовного дела



31-летний житель Усть-Илимска пойдёт под суд за убийство хозяйки ритуального бюро. Об этом сообщает Следственный комитет России.



По версии следствия, 27 мая обвиняемый на территории ритуального комплекса нанёс 47-летней бизнесвумен несколько ножевых ранений. Затем он поместил ее в свой автомобиль и уехал в лес. Там мужчина поджёг автомобиль с женщиной.



В кратчайшие сроки мужчина был задержан. Ранее он уже отбывал наказание за убийство.



На допросе следователям обвиняемый пояснил, что мотивом преступления стала обида на женщину в связи с тем, что она выразилась в его адрес нецензурной бранью.



В настоящее время утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

