Когда шприц обнаружили, мужчина попытался проглотить его содержимое
Приставы пресекли попытку пронести шприц с неизвестным веществом в Железнодорожный райсуд Читы.
Во время личного досмотра у читинца был обнаружен шприц с веществом тёмного цвета, спрятанный в коробке из-под сигарет. Первоначально, когда пристав спросил вошедшего в суд посетителя о наличии запрещённых предметов, тот ответил отрицательно. Затем, когда шприц обнаружили, мужчина попытался проглотить его содержимое.
Судебные приставы передали нарушителя сотрудникам полиции.
С начала этого года было выявлено 1359 предметов, запрещённых к проносу: 9 штук огнестрельного оружия, 81 штука газового и травматического оружия, 186 штук холодного оружия и многое другое, включая шприцы, пилочки и канцелярские ножи, сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.
Читинец пытался пронести в суд шприц с неизвестным веществом
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