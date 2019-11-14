Читинец пытался пронести в суд шприц с неизвестным веществом

Когда шприц обнаружили, мужчина попытался проглотить его содержимое



Приставы пресекли попытку пронести шприц с неизвестным веществом в Железнодорожный райсуд Читы.



Во время личного досмотра у читинца был обнаружен шприц с веществом тёмного цвета, спрятанный в коробке из-под сигарет. Первоначально, когда пристав спросил вошедшего в суд посетителя о наличии запрещённых предметов, тот ответил отрицательно. Затем, когда шприц обнаружили, мужчина попытался проглотить его содержимое.



Судебные приставы передали нарушителя сотрудникам полиции.



С начала этого года было выявлено 1359 предметов, запрещённых к проносу: 9 штук огнестрельного оружия, 81 штука газового и травматического оружия, 186 штук холодного оружия и многое другое, включая шприцы, пилочки и канцелярские ножи, сообщили в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.

