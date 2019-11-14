Житель Бурятии хранил марихуану, не пряча её

Мужчину задержали росгвардейцы



На днях в городе Кяхта сотрудники вневедомственной охраны во время рейда на веранде частного дома заметили подозрительный пакет с травянистой массой. Был задержан 38-летний житель Кяхтинского района, ранее судимый, который находился в момент рейда в наркотическом опьянении.



Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. По результатам экспертизы, было установлено, что изъятое вещество является марихуаной весом более 2,3 килограммов.



В полиции задержанный сознался, что дикорастущую коноплю собрал на поле для личного употребления и хранил её у себя на веранде.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

