Мужчину задержали росгвардейцы
На днях в городе Кяхта сотрудники вневедомственной охраны во время рейда на веранде частного дома заметили подозрительный пакет с травянистой массой. Был задержан 38-летний житель Кяхтинского района, ранее судимый, который находился в момент рейда в наркотическом опьянении.
Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. По результатам экспертизы, было установлено, что изъятое вещество является марихуаной весом более 2,3 килограммов.
В полиции задержанный сознался, что дикорастущую коноплю собрал на поле для личного употребления и хранил её у себя на веранде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Житель Бурятии хранил марихуану, не пряча её
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