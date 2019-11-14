На севере Бурятии уничтожили почти 40 килограммов мяса и 52 яйца

Животноводческая продукция в магазине и кафе была без маркировок
В Северо-Байкальском районе была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения в магазине и кафе посёлка Таксимо.
В магазине, принадлежащем бизнесмену, хранилось 31,6 килограмма животноводческой продукции без маркировки: 3 килограмма свинины на кости, 14,3 килограмма рёбер на кости, 9,4 килограмма куриных окорочков, 4,1 килограмма баранины, 0,8 килограмма говяжьего языка.
Отсутствие этикеток с указанием производителя, даты выпуска и срока годности не позволяет идентифицировать продукцию, установить её качество и безопасность.
Также установлено, что в одном из кафе хранилось 1,3 килограмма говяжьего сердца, килограмм говяжьей печени, 5,7 килограмма куриных окорочков, 52 куриных яйца без маркировки, что не позволяет идентифицировать продукцию.
В отношении предпринимателей возбуждено дело об административной ответственности по ч. 1 ст. 14. 43 КоАП РФ. Обезличенная продукция уничтожена, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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