На севере Бурятии уничтожили почти 40 килограммов мяса и 52 яйца

Животноводческая продукция в магазине и кафе была без маркировок



В Северо-Байкальском районе была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения в магазине и кафе посёлка Таксимо.



В магазине, принадлежащем бизнесмену, хранилось 31,6 килограмма животноводческой продукции без маркировки: 3 килограмма свинины на кости, 14,3 килограмма рёбер на кости, 9,4 килограмма куриных окорочков, 4,1 килограмма баранины, 0,8 килограмма говяжьего языка.



Отсутствие этикеток с указанием производителя, даты выпуска и срока годности не позволяет идентифицировать продукцию, установить её качество и безопасность.



Также установлено, что в одном из кафе хранилось 1,3 килограмма говяжьего сердца, килограмм говяжьей печени, 5,7 килограмма куриных окорочков, 52 куриных яйца без маркировки, что не позволяет идентифицировать продукцию.



В отношении предпринимателей возбуждено дело об административной ответственности по ч. 1 ст. 14. 43 КоАП РФ. Обезличенная продукция уничтожена, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

