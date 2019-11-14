Лесорубы спилили лес на 7 миллионов
В Иркутской области суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Черемховского района. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений.
Установлено, что группа лиц в составе 14 человек, проживающих в разных районах Иркутской области, с 2017 по март 2018 года рубили лес на территории Балаганского лесничества. В результате они причинили ущерб лесному фонду сумму свыше 7 миллионов рублей.
Приговором суда «чёрному лесорубу» назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении других 13 членов организованной группы, выделенное в отдельное производство, в настоящее время рассматривается судом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области член банды «чёрных лесорубов» получил реальный срок
Происшествия, Фото:
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