В Иркутске поймали серийного грабителя

Молодой человек нападал на людей и отбирал их сумки



В Иркутске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии имущественных преступлений.



Первое сообщение о преступлении поступило 15 октября, с заявлением обратилась 31-летняя иркутянка, которая рассказала о том, что в момент, когда она шла домой, неизвестный напал на неё и отобрал сумку, в которой находился сотовый телефон и деньги.



Второе сообщение поступило спустя месяц. На этот раз грабитель стащил сумку с банковскими картами и деньги. На следующие сутки он снял со счета около тринадцати тысяч рублей.



В скором времени предполагаемый грабитель был установлен и задержан. Им оказался 24-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель города Шелехова.



По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Грабёж» и «Кража». Задержанного заключили под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

