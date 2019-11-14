В Иркутске поймали серийного грабителя

Молодой человек нападал на людей и отбирал их сумки
В Иркутске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии имущественных преступлений.
Первое сообщение о преступлении поступило 15 октября, с заявлением обратилась 31-летняя иркутянка, которая рассказала о том, что в момент, когда она шла домой, неизвестный напал на неё и отобрал сумку, в которой находился сотовый телефон и деньги.
Второе сообщение поступило спустя месяц. На этот раз грабитель стащил сумку с банковскими картами и деньги. На следующие сутки он снял со счета около тринадцати тысяч рублей.
В скором времени предполагаемый грабитель был установлен и задержан. Им оказался 24-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель города Шелехова.
По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Грабёж» и «Кража». Задержанного заключили под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
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