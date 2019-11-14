Жителя Бурятии ограбили после отказа дать денег на выпивку

Пьяный мужчина повалил прохожего на землю и обыскал



В Тункинском районе 22 октября местный житель ограбил 44-летнего мужчину. Установлено, что пьяный прохожий обратился к потерпевшему у продуктового магазина с просьбой дать ему денег «на выпивку».



Но мужчина ответил ему отказом, после чего пьяный повалил его на землю, обыскал, забрал сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Украденное изъято.



Полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался не работающий, ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний мужчина.



- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Проводится дознание. Подозреваемого проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





