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У судимого жителя Бурятии нашли 2 кило марихуаны

У судимого жителя Бурятии нашли 2 кило марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина нигде не работает

В Кяхтинском районе Бурятии 8 ноября сотрудники полиции задержали 38-летнего не работающего и ранее судимого кяхтинца. У мужчины обнаружили и изъяли наркотическое средство.

Как подтвердила экспертиза, изъятое – марихуана весом более двух килограмм.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
марихуана
 
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