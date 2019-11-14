У судимого жителя Бурятии нашли 2 кило марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина нигде не работает



В Кяхтинском районе Бурятии 8 ноября сотрудники полиции задержали 38-летнего не работающего и ранее судимого кяхтинца. У мужчины обнаружили и изъяли наркотическое средство.



Как подтвердила экспертиза, изъятое – марихуана весом более двух килограмм.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

