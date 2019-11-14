Мужчина нигде не работает
В Кяхтинском районе Бурятии 8 ноября сотрудники полиции задержали 38-летнего не работающего и ранее судимого кяхтинца. У мужчины обнаружили и изъяли наркотическое средство.
Как подтвердила экспертиза, изъятое – марихуана весом более двух килограмм.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У судимого жителя Бурятии нашли 2 кило марихуаны
Происшествия, Фото:
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