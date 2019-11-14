Из-за инцидента встали трамваи
Сегодня в 11:23 в Улан-Удэ лопнул стрелочный перевод на трамвайных путях на Элеваторе в сторону Шишковки. В этой связи было закрыто движение трамваев.
В пресс-службе МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» сообщили, что подобное происходит нечасто.
Специалисты объясняют, что лопнувший металл – явление довольно распространённое. К тому же в том месте, где произошла неполадка, постоянно переводят стрелки, чтобы трамваи могли ехать в нужном направлении.
В 13:36 движение трамваев было восстановлено, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В городе давно говорили о необходимости ремонта трамвайных путей. В этом году в Улан-Удэ впервые за 48 лет отремонтировали часть путей.
В Улан-Удэ на трамвайных путях лопнул стрелочный перевод
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молодой человек нападал на людей и отбирал их сумки
Пьяный мужчина повалил прохожего на землю и обыскал
Мужчина нигде не работает
Из-за инцидента встали трамваи
У «чёрных» лесорубов изъяли около 40 кубических метров леса
Молодой человек попросил телефон, чтобы позвонить, и сбежал
Он спилил деревья на 22 тысячи рублей
Учения прошли совместно с сотрудниками МЧС
Авария произошла утром
Сразу девять хищников видели местные жители недалеко от села Жаргаланта
Жители квартир эвакуировались самостоятельно
Авария произошла сегодня утром
Авария произошла в 47-м квартале города
Молодой человек собирался приобрести смартфон в Санкт-Петербурге
Пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки