Пять жителей Иркутской области срубили деревьев на 645 тысяч

Вскоре полицейские вышли на след ещё одного 23-летнего фигуранта. А в ходе дальнейших следственных действий на одной из пилорам Иркутского района изъяли трактор, предположительно, применявшийся подозреваемыми для незаконной добычи леса.





Сотрудники полиции и работники Гороховского лесничества под Иркутска задержали пятерых мужчин за незаконную рубку сосен. Сумма ущерба, по оценкам специалистов, составила более 645 тысяч рублей.Мужчины были задержаны с поличным в момент погрузки срубленных деревьев. Задержаны четыре местных жителя в возрасте от 21 до 28 лет, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.Прибывшие на место происшествия оперативники изъяли автомобиль «ЗИЛ» и лес объёмом около 40 кубических метров.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лестных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.