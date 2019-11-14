Пять жителей Иркутской области срубили деревьев на 645 тысяч

Сотрудники полиции и работники Гороховского лесничества под Иркутска задержали пятерых мужчин за незаконную рубку сосен. Сумма ущерба, по оценкам специалистов, составила более 645 тысяч рублей.
Мужчины были задержаны с поличным в момент погрузки срубленных деревьев. Задержаны четыре местных жителя в возрасте от 21 до 28 лет, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.
Прибывшие на место происшествия оперативники изъяли автомобиль «ЗИЛ» и лес объёмом около 40 кубических метров.
Вскоре полицейские вышли на след ещё одного 23-летнего фигуранта. А в ходе дальнейших следственных действий на одной из пилорам Иркутского района изъяли трактор, предположительно, применявшийся подозреваемыми для незаконной добычи леса.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лестных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.