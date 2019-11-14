В колонии в Забайкалье потушили «пожар»

Учения прошли совместно с сотрудниками МЧС



В исправительной колонии №1 Забайкальского края прошли пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба краевого УФСИН.



В учениях, кроме сотрудников учреждения, были задействованы около 30 сотрудников МЧС и пять единиц пожарно-спасательной техники. На месте была организована эвакуация осуждённых трёх отрядов, а здание, где находился условный очаг возгорания, оцеплено. К месту сбора прибыли представители администрации учреждения, сотрудники дежурной службы, пожарно-спасательное подразделение.



Помощь пожарных была оказана при эвакуации нескольких осуждённых на втором и третьем этажах здания, не сумевших самостоятельно эвакуироваться из-за задымления помещений.



На территории учреждения был развёрнут оперативный штаб пожаротушения.



- Учения по локализации условного пожара оценены на оценку «хорошо». Сотрудники пожарной части нашего учреждения и пожарной части Нерчинского района работают очень слаженно, что является очень важным при действиях, когда возникает пожар и присутствует факт задымления зданий, особенно если там находятся люди. Взаимодействие отработано на десятках тренировок и реальных пожарах, поэтому я уверен, что при возникновении чрезвычайной ситуации мы способны ликвидировать её в кратчайшие сроки, - отметил начальник пожарной части Дмитрий Бураков.

