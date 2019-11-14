В Улан-Удэ из-за гололёда столкнулись иномарки

Авария произошла утром
Сегодня около десяти часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись автомобили «БМВ» и «Киа Форте». Причиной ДТП стал гололёд.
В аварии обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.
За сегодняшнее утро произошло как минимум две аварии
. В одной из них пострадал 47-летний мужчина.
Сегодня ночью в Улан-Удэ выпал снег. По прогнозам синоптиков, осадки также продолжатся днём.
Учения прошли совместно с сотрудниками МЧС
Авария произошла утром
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