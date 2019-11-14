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В Улан-Удэ из-за гололёда столкнулись иномарки

В Улан-Удэ из-за гололёда столкнулись иномарки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла утром

Сегодня около десяти часов утра на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись автомобили «БМВ» и «Киа Форте». Причиной ДТП стал гололёд.

В аварии обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.


За сегодняшнее утро произошло как минимум две аварии. В одной из них пострадал 47-летний мужчина.

Сегодня ночью в Улан-Удэ выпал снег. По прогнозам синоптиков, осадки также продолжатся днём.
ДТП
 
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