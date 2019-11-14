В Ангарске студент повёлся на уловку мошенников

Молодой человек собирался приобрести смартфон в Санкт-Петербурге



54-летняя жительница Ангарска сообщила полицейским, что её сын, студент колледжа, стал жертвой обмана. При попытке приобрести смартфон молодой человек лишился 14 тысяч рублей.



В Интернете он он нашёл объявление о продаже телефона в Санкт-Петербурге. Он связался с продавцом, обсудил условия сделки. Владелец попросил оплатить товар полностью. Но после перевода и оплаты доставки дорогостоящий смартфон в Ангарск так и не поступил. На звонки продавец отвечать перестал, а после и вовсе заблокировал телефон потерпевшего.



За мошенничество возбуждено уголовное дело. Оперативники проводят розыскные мероприятия, направленные на установление личности мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция предупреждает, что аферисты размещают на сайтах купли-продажи и в социальных сетях объявления о продаже продукции и оказании услуг по заведомо выгодным условиям, в последующем требуя получения задатка или полной оплаты стоимости товара.



- Помните, любая сделка в Интернете должна быть тщательно проверена. Не стоит соглашаться переводить неизвестным предоплату и перед любыми операциями купли-продажи оценить, не является ли второй её участник мошенником. Лучше отказаться от сомнительной сделки и сохранить свои деньги, чем стать жертвой злоумышленника, - предупреждают правоохранители.





