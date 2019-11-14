Возбуждено уголовное дело
В начале ноября ночью 19-летний города Закаменск пробрался в гараж, расположенный в кооперативе, разобрав кладку кирпичной стены. Молодой человек укатил из помещения мотоцикл «ИЖ». Владелец имущества оценил ущерб в 21 тысячу рублей.
- Похищенное имущество у подозреваемого изъято. Гражданин не работает, ранее судим за имущественное преступление, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
За краже возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Житель Бурятии украл мотоцикл, разобрав стену гаража
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