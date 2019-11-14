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Житель Бурятии украл деньги, найдя потерянную симку

Житель Бурятии украл деньги, найдя потерянную симку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 16 тысяч рублей

В Бурятии полицейские задержали 30-летнего жителя Тарбагатайского района по подозрению в краже денег.

Потерпевший, потеряв сим-карту, не отключил услугу «мобильный банк». Житель Тарбагатайского района нашёл утерянную симку, когда приезжал в Джидинский район по делам. Увидев сервисные сообщения банка, мужчина перевёл на свой счёт 16 тысяч рублей.

Подозреваемый ранее не судим. Не работает.

За краже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и принимать меры по сохранности имущества: в случае утраты банковской карты - проводить её незамедлительную блокировку через «горячую линию» банка; отключать услугу «мобильный банк» при смене номеров телефонов и утрате гаджетов.
кража
 
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