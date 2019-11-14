Житель Бурятии украл деньги, найдя потерянную симку

Ущерб составил 16 тысяч рублей



В Бурятии полицейские задержали 30-летнего жителя Тарбагатайского района по подозрению в краже денег.



Потерпевший, потеряв сим-карту, не отключил услугу «мобильный банк». Житель Тарбагатайского района нашёл утерянную симку, когда приезжал в Джидинский район по делам. Увидев сервисные сообщения банка, мужчина перевёл на свой счёт 16 тысяч рублей.



Подозреваемый ранее не судим. Не работает.



За краже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские призывают граждан быть бдительными и принимать меры по сохранности имущества: в случае утраты банковской карты - проводить её незамедлительную блокировку через «горячую линию» банка; отключать услугу «мобильный банк» при смене номеров телефонов и утрате гаджетов.

