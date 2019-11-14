Жильцы дома сами потушили возгорание
Накануне, 13 ноября, в квартире на втором этаже в пятиэтажке на улице Солнечная в Улан-Удэ произошёл пожар. На момент прибытия первого подразделения возгорание ликвидировано населением.
Огонь уничтожил домашние вещи на площади 5 квадратных метров, сообщается в оперативной сводке по городу.
В улан-удэнской квартире на пожаре сгорели вещи
Происшествия, Фото:
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