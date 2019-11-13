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В Улан-Удэ столкнулись «Демио» и «Степвагон»

В Улан-Удэ столкнулись «Демио» и «Степвагон»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на повороте

Сегодня в Улан-Удэ около 14 часов произошло небольшое ДТП на улице Подкаменская.

По предварительным данным, на повороте водитель «Мазды Демио» не предоставил преимущество «Хонде Степвагон». Водитель «Хонды» двигался по главной дороге в направлении улицы Трубачеева.

Машины столкнулись. Пострадавших нет.


Как сообщал «Байкал-Daily», 11 ноября в центре Улан-Удэ столкнулись «Лексус» и трамвай №2.



ДТП
 
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