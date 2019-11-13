В Иркутске обезвредили тандем «домушников»

Подозреваемые вскрывали входные двери отмычками и воровали ценные вещи



В Иркутске полицейские с поличным задержали подозреваемых в совершении серии квартирных краж. Общий ущерб потерпевшим может составлять более 600 тысяч рублей.



Успешная операция по обезвреживанию так называемых домушников состоялась накануне около одного из домов Иркутска. При обыске сыщики обнаружили у двоих задержанных мужчин украденные золотые украшения и норковые шубы. Кроме того, при них находились ещё и разного вида приспособления для вскрытия входных дверей.



В отдел полиции оперативники доставили тандем местных жителей 30 и 32-летнего возраста. Выяснилось, что они причастны ещё к нескольким преступлениям.



Мужчины, как правило, вскрывали отмычками входные двери, не оснащённые надёжными замками. Добычей становились любые ценные вещи, в том числе бытовая техника.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи влечёт наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



