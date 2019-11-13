В ДТП в Иркутской области погибла женщина и пострадал её сын

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По словам виновника аварии, он испугался, потому скрылся с места аварии



В ДТП в Куйтунском районе Иркутской области погибла женщина и пострадал 7-летний ребёнок.



Авария произошла сегодня на автодороге Р-255 «Сибирь», столкнулись автомобили «Тойота Краун» и «Тойота Королла Филдер». Получив травмы несовместимые с жизнью, 39-летняя пассажирка «Тойоты Королла» скончалась на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи. Её 7-летний сын был доставлен в больницу.



Водитель второй машины, не оказав помощи пострадавшим, покинул место ДТП.



- В ходе розыскных мероприятий автомобилист был установлен. Им оказался 28-летний житель Забайкальского края. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что он якобы растерялся и поэтому не вызвал на место происшествия инспекторов ГИБДД и скорую помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой его действиям будет дана правовая оценка. Транспортное средство помещено на специализированную площадку, уточнили в Главном управлении МВД.

