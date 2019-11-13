Он убедил иностранца отдать ему деньги для решения определённых вопросов
В Иркутске следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката одного из адвокатских бюро Иркутской области. Он подозревается в мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, адвокат ввёл в заблуждение иностранца о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 1 миллиона рублей для решения определённых вопросов. Обманутый иностранец передал адвокату деньги. Однако подозреваемый, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, забрал деньги себе.
12 ноября следователи задержали адвоката. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Иркутской области.
В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске адвокат обманул иностранца на миллион рублей
Происшествия, Фото:
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