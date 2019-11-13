Действия забайкалки, убившей отца топором, признали самообороной

Она просила отца не оскорблять мать, после чего нанесла ему семь ударов по голове топором



В Нерчинском районе суд поддержал прокуратуру и переквалифицировал действия местной жительницы с убийства на превышение пределов обороны.



Установлено, что в августе 2018 года 35-летняя женщина заступилась за мать, попросив отца перестать оскорблять её. Схватив нож, мужчина стал нападать на свою дочь, которая отобрала у него орудие и вышла на улицу.



Увидев, что отец также вышел на улицу, женщина пнула его в живот, выхватила из рук мужчины топор и, превышая пределы необходимой обороны, нанесла им не менее семи ударов по голове обидчика. Мужчина скончался.



Гособвинитель попросил суд переквалифицировать действия женщины со ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство» на ст. 108 УК РФ «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны».



Суд согласился и с учётом совокупности смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор вступил в законную силу.



