Житель Иркутской области шёл по дороге с коноплёй в руках

Пешехода остановили инспекторы ГИБДД



Инспекторы дорожно-патрульной службы на улице Киевской в городе Свирск задержали местного жителя за хранение наркотического средства.



Во время надзора за дорожным движением внимание дорожных полицейских привлёк пешеход, который шёл по проезжей части дороги в попутном направлении движения транспортных средств. В руках у него было обнаружено два пакета с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.



Как уверял 24-летний задержанный, запрещённое вещество он хранил для личного употребления.



В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



