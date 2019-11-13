Пешехода остановили инспекторы ГИБДД
Инспекторы дорожно-патрульной службы на улице Киевской в городе Свирск задержали местного жителя за хранение наркотического средства.
Во время надзора за дорожным движением внимание дорожных полицейских привлёк пешеход, который шёл по проезжей части дороги в попутном направлении движения транспортных средств. В руках у него было обнаружено два пакета с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.
Как уверял 24-летний задержанный, запрещённое вещество он хранил для личного употребления.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области шёл по дороге с коноплёй в руках
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