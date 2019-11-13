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Пьяного забайкальца вывели из самолёта в аэропорту Хабаровска

Пьяного забайкальца вывели из самолёта в аэропорту Хабаровска
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина также обматерил экипаж самолёта

В аэропорту Хабаровска 37-летний житель Забайкальского края отказался выходить из приземлившегося самолёта из Магадана. На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику.

На место прибыли сотрудники линейного отдела полиции, которые и вывели нарушителя.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 6 статьи 11.17 и статье 20.21 КоАП РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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