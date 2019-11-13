Пьяного забайкальца вывели из самолёта в аэропорту Хабаровска

Мужчина также обматерил экипаж самолёта



В аэропорту Хабаровска 37-летний житель Забайкальского края отказался выходить из приземлившегося самолёта из Магадана. На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику.



На место прибыли сотрудники линейного отдела полиции, которые и вывели нарушителя.



Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.



- В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 6 статьи 11.17 и статье 20.21 КоАП РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



