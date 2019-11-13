Мужчина также обматерил экипаж самолёта
В аэропорту Хабаровска 37-летний житель Забайкальского края отказался выходить из приземлившегося самолёта из Магадана. На требования командира экипажа и бортпроводников покинуть борт воздушного судна мужчина ответил отказом, используя при этом нецензурную лексику.
На место прибыли сотрудники линейного отдела полиции, которые и вывели нарушителя.
Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.
- В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 6 статьи 11.17 и статье 20.21 КоАП РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пьяного забайкальца вывели из самолёта в аэропорту Хабаровска
Происшествия, Фото:
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