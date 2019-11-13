На Байкале перекрыли крупный канал поставки омуля: видео

В цехах, складских помещениях, а также на нескольких рынках Иркутска обнаружено 700 килограммов свежей, копчёной и солёной рыбы, а также 160 килограммов икры, подготовленной к продаже.







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- Рыба без жабр. Сложно определить, байкальский или нет, - осмотрел товар на рынке специалист. – Но по форме тела, предположительно, омуль.







В Ольхонском районе полицейские перекрыли канал незаконной ловли, переработки и продажи байкальского омуля, сообщает МВД России.На автодороге Хужир – Еланцы – Иркутск полицейские остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружено свыше 400 штук замороженных омулей. Предположительно, рыбу незаконно выловили в Байкале на территории Прибайкальского национального парка в акватории озера Байкал.Возбуждено уголовное дело. Ущерб от противоправной деятельности составил около 1,5 миллиона рублей.В ходе предварительного расследования подозреваемый установлен и задержан. Он заявил, что купил 300 кг омуля «для личного пользования».- Вам на год закупили 300 килограммов? – уточнил полицейский.- Конечно, - тут же ответил мужчина. – Сейчас же его (омуля) нет. Я и беру себе.Оперативники и следователи одновременно в нескольких районах Иркутской области провели 30 обысков. В Ольхонском районе по месту проживания фигуранта уголовного дела обнаружено более 40 сетей, моторы и лодка.Рыбу в торговых точках продавали от 680 рублей за кг (солёный омуль) до 850 рублей (копчёный). Информацию не скрывали и на ценниках так и писали – «омуль».- В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по декриминализации рыбодобывающей отрасли Прибайкалья, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.С 1 октября 2017 года для сохранения популяции эндемика добыча омуля запрещена правилами рыболовства Байкальского рыбохозяйственного бассейна.