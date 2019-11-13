Ущерб составил 80 тысяч рублей
В Тайшетском районе Иркутской области транспортные полицейские на железнодорожном тупике, расположенном на станции Облепиха, остановили грузовой автомобиль. В нём находился незаконно вырубленный лес.
Злоумышленником, который занимался незаконной вырубкой леса, оказался ранее не судимый 47-летный житель Нижнеудинского района. Незаконно срубленный лес, орудия преступления, автотехника изъяты сотрудниками полиции. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.
За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. «Чёрному лесорубу» грозит до 4 лет колонии со штрафом в размере до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области незаконно рубил лес на Облепихе
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