Житель Иркутской области незаконно рубил лес на Облепихе

Ущерб составил 80 тысяч рублей



В Тайшетском районе Иркутской области транспортные полицейские на железнодорожном тупике, расположенном на станции Облепиха, остановили грузовой автомобиль. В нём находился незаконно вырубленный лес.



Злоумышленником, который занимался незаконной вырубкой леса, оказался ранее не судимый 47-летный житель Нижнеудинского района. Незаконно срубленный лес, орудия преступления, автотехника изъяты сотрудниками полиции. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.



За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. «Чёрному лесорубу» грозит до 4 лет колонии со штрафом в размере до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

