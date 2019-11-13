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В Чите подъёмник с человеком упал со второго этажа

В Чите подъёмник с человеком упал со второго этажа
Происшествия,  Фото:ГУ «Забайкалпожспас»
На место прибыли спасатели

Утром 13 ноября в здании на ул. Промышленная в Чите со второго этажа в подвал упал грузовой подъёмник с человеком на нём. Мужчине требовалась помощь.

На место прибыли спасатели. Они обнаружили в подвале рядом с подъёмником мужчину. Дежурная группа оказала пострадавшему первую помощь.

Мужчину увезли на «скорой помощи», сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас».
спасатели несчастный случай
 
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