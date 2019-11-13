Возгорания случились в двух районах республики
Накануне в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошёл пожар в котельной, пристроенной к жилому дому. На момент прибытия пожарных горела кровля строения.
Огонь уничтожил кровлю котельной на площади два квадратных метра, также повреждена огнём стена дома на площади один квадратный метр.
Предположительно, причиной пожара послужил перекал металлической трубы дымохода, с последующим возгоранием деревянных конструкций потолочного перекрытия.
Вероятно, по аналогичной причине произошёл ещё один пожар в доме в селе Новокижингинск Кижингинского района. На момент прибытия пожарных в доме было задымление, возгорание ликвидировали жильцы.
В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 1 квадратный метр.
Всего 12 ноября в Бурятии зарегистрировано 6 пожаров, 3 из которых произошли в районах, сообщает пресс-служба Республиканское агентство ГО и ЧС.
- Чтобы избежать возгораний по этой причине не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не допускайте перекала печей. А также убедитесь, что у вашей отопительной печи от трубы до конструкции потолочных перекрытий, выполненных из горючих материалов, расстояние составляет не менее 35 см. Если нет возможности увеличить разделку печной трубы, то проведите её изоляцию, соорудив для трубы металлический кожух с наполнением из несгораемых материалов, например, минеральной ваты, - поясняют специалисты.
В Бурятии из-за перекалившихся дымоходов произошли пожары
Происшествия, Фото:
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