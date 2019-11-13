Женщина выронила гаджет, а воровка припрятала его под диван
Накануне у 43-летней усольчанки пропал телефон, когда она отдыхала в кафе. Камера внутреннего видеонаблюдения зафиксировала момент кражи.
Посетительница заведения, одеваясь, не заметила, что выронила сотовый. Однако другая женщина, фигурирующая на кадрах видео, обратила внимание на упавший телефон, подошла к столу и ногой сдвинула гаджет, лежащий на полу, под диван. Когда потерпевшая ушла из кафе, подозреваемая подняла мобильный и забрала его.
- Сотрудники уголовного розыска, просмотрев видео, сразу узнали предполагаемую преступницу, которая уже не раз попадала в поле зрения полиции. Известно, что это 53-летняя усольчанка, ранее судимая, к тому же женщина привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу спиртосодержащей жидкости, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Подозреваемую задержали. Полицейские изъяли у неё чужой сотовый телефон.
За кражу следователем возбуждено уголовное дело.
Внимательная усольчанка украла телефон у посетительницы кафе
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