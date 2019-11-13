Мужчина ушёл из дома в пригороде Улан-Удэ и исчез
Полицейские разыскивают без вести пропавшего 40-летнего Евгения Анатольевича Тарасова. Он днём 1 ноября ушёл из дома в ДНТ «Багульник» в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии и до настоящего времени его местонахождение не известно. Ранее не уходил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: европеец, рост 175-178 см, на вид 38-40 лет, волосы тёмные, короткие с залысиной, глаза тёмные.
Был одет: туфли чёрные классические, трико камуфлированное, футболка синяя, тёмная куртка.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-964-406-87-89, 8 (30146) 55-1-96, 55-4-57, 55-5-26, 55-4-79 или 102 (112).
В Бурятии вторую неделю ищут пропавшего мужчину
Происшествия, Фото:
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