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Иркутская таможня лишилась жилья из-за мошенниц

Иркутская таможня лишилась жилья из-за мошенниц
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сотрудница таможни «помогла» в незаконном приобретении квартиры своей знакомой

В Иркутске вступил в силу приговор суда в отношении осуждённых за мошенничество в особо крупном размере. Осуждённым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждой, с испытательным сроком два года.

- В судебном заседании установлено, что главный государственный таможенный инспектор отдела тылового обеспечения Иркутской таможни, являвшаяся в 2015 году ответственным секретарём жилищно-бытовой комиссии Иркутской таможни, предложила знакомой приобрести права на чужое имущество путём обмана, так как законные основания на получение квартиры у неё отсутствовали, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В жилищно-бытовую комиссию была представлена выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество с ложными сведениями. Рассмотрев представленные документы, члены комиссии приняли решение предложить той самой знакомой и членам её семьи заключить договор социального найма жилого помещения.

Заключение договора социального найма позволило в последующем незаконно обратить недвижимое имущество в собственность знакомой.

Таким образом Иркутской таможне был причинён имущественный вред в размере более 1,5 млн. рублей.

Осуждённые вину не признали, причинённый вред не возместили.

- С целью взыскания причинённого преступлением имущественного вреда, Иркутской таможней в ходе судебного следствия был заявлен гражданский иск, который судом удовлетворён в полном объёме, - заключили в прокуратуре.
мошенничество Таможня
 
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