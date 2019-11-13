В Бурятии росгвардейцы поймали «чёрных лесорубов»

Мужчины рубили лес недалеко от своего села
Сотрудники Росгвардии пресекли незаконную рубку лесных насаждений в Тарбагатайском районе Бурятии.
Вчера в лесном массиве Тарбагатайского участкового лесничества сотрудники сил специального назначения и полицейские задержали двух граждан. Они, не имея надлежащего разрешения, незаконно вырубили более 2 кубических метров сосны.
Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил порядка 10 тысяч рублей.
С места преступления изъяты лес и бензопила.
Задержанные – жители Тарбагатая. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
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