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В Бурятии росгвардейцы поймали «чёрных лесорубов»

В Бурятии росгвардейцы поймали «чёрных лесорубов»
Происшествия, 
Мужчины рубили лес недалеко от своего села

Сотрудники Росгвардии пресекли незаконную рубку лесных насаждений в Тарбагатайском районе Бурятии.

Вчера в лесном массиве Тарбагатайского участкового лесничества сотрудники сил специального назначения и полицейские задержали двух граждан. Они, не имея надлежащего разрешения, незаконно вырубили более 2 кубических метров сосны.

Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил порядка 10 тысяч рублей.

С места преступления изъяты лес и бензопила.

Задержанные – жители Тарбагатая. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

черные лесорубы
 
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