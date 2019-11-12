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В забайкальскую колонию пытались протащить туалетную воду, дрожжи и зажигалки

В забайкальскую колонию пытались протащить туалетную воду, дрожжи и зажигалки
Происшествия, 
«Передачку» в исправительную колонию пытались ввезти в конструкции машины

В Забайкальском крае сотрудники исправительной колонии №7 обнаружили запрещённые предметы, спрятанные ухищрённым способом. На контрольно-пропускном пункте по пропуску транспорта был проведён досмотр въезжающего на ремонт автомобиля.

В основном силовом элементе конструкции – лонжероне машины, находились семь сотовых телефонов, девять зажигалок, десять зарядных устройств, четыре шнура USB 4 штуки, наушники, флэш-карты, пять сим-карт, два флакона туалетной воды, дрожжи 220 граммов; Также в машине нашли пластиковые бутылки с жидкостью.

По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

колония
 
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