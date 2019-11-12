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Забайкальцы пытались угнать две машины, на третьей удалось уехать

Забайкальцы пытались угнать две машины, на третьей удалось уехать
Происшествия, 
Однако и третья машина заглохла по пути

8 ноября в ОМВД России по Забайкальскому району поступило заявление от 31-летней местной жительницы. Ночью со двора дома пропала её «Тойота Карина». Позже машина была обнаружена в посёлке Билитуй в технически неисправном расстоянии.

В ходе осмотра эксперту-криминалисту удалось обнаружить следы предполагаемых подозреваемых и не принадлежащий потерпевшей сотовый телефон.

Вскоре личности угонщиков были установлены. Полицейские доставили в отдел полиции трёх ранее судимых жителей посёлка Забайкальск. Они дали признательные показания.

Молодым людям нужно было доехать до Даурии. Для этого они попытались завести «Тойота Камри», затем «Москвич», однако не смогли. После этого они угнали «Тойоту Карина», однако по пути следования она заглохла.

По двум фактам покушения на угон и неправомерному завладению транспортным средством возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

угон
 
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