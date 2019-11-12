В Тайшете водитель «Марк II» насмерть сбил женщину

Горожанка шла по краю проезжей части дороги



Накануне сотрудники полиции Тайшета доставили в полицию подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Им оказался 38-летний житель города.



Инцидент произошёл 9 ноября, около 6:20, на улице Кирова, в районе дома №222 города Тайшета. По предварительным сведениям, водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк II», сбил женщину, которая шла по краю проезжей части дороги. В результате аварии 44-летняя жительница от полученных травм скончалась на месте.



В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

