Свидетель заявила, что мужчина толкнул пенсионерку в реку и сбежал
Вечером 23 июня на берегу реки Селенга возле села Ошурково Прибайкальского района Бурятии нашли тело 65-летней утонувшей женщины. Следов насилия на её теле не найдено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Однако позже следователи установили очевидца – подругу погибшей женщины. Она заявила, что её приятельницу толкнул в реку незнакомый мужчина. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, в тот день июня две женщины случайно познакомились с мужчиной и стали распивать с ним алкоголь на берегу реки Степная протока вблизи дачного товарищества «Сибиряк». Из допроса одной женщины следует, что во время застолья её подруга поссорилась с собутыльником, и незнакомец толкнул её в реку.
Женщина не умела плавать. Упав с крутого берега в воду, она не смогла выбраться на сушу и утонула. Её тело спустя два часа нашли прохожие ниже по течению. Мужчина скрылся с места происшествия.
Следователи проверяют показания женщины. Ведётся розыск мужчины, на которого она указала.
В распоряжении сотрудников имеется видеозапись, на которой предположительно запечатлён разыскиваемый мужчина.
Правоохранители обращаются к людям и просят всех, кому известен изображённый человек, сообщить сведения о его личности и местонахождении следователю по телефону: 8 (3012) 44-72-97 или в органы внутренних дел по телефону: 102 (112).
В Бурятии ищут подозреваемого в смерти женщины
Происшествия, Фото:
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