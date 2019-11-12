В Бурятии ищут подозреваемого в смерти женщины

Свидетель заявила, что мужчина толкнул пенсионерку в реку и сбежал



Вечером 23 июня на берегу реки Селенга возле села Ошурково Прибайкальского района Бурятии нашли тело 65-летней утонувшей женщины. Следов насилия на её теле не найдено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Однако позже следователи установили очевидца – подругу погибшей женщины. Она заявила, что её приятельницу толкнул в реку незнакомый мужчина. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



По данным следствия, в тот день июня две женщины случайно познакомились с мужчиной и стали распивать с ним алкоголь на берегу реки Степная протока вблизи дачного товарищества «Сибиряк». Из допроса одной женщины следует, что во время застолья её подруга поссорилась с собутыльником, и незнакомец толкнул её в реку.



Женщина не умела плавать. Упав с крутого берега в воду, она не смогла выбраться на сушу и утонула. Её тело спустя два часа нашли прохожие ниже по течению. Мужчина скрылся с места происшествия.



Следователи проверяют показания женщины. Ведётся розыск мужчины, на которого она указала.



В распоряжении сотрудников имеется видеозапись, на которой предположительно запечатлён разыскиваемый мужчина.



Правоохранители обращаются к людям и просят всех, кому известен изображённый человек, сообщить сведения о его личности и местонахождении следователю по телефону: 8 (3012) 44-72-97 или в органы внутренних дел по телефону: 102 (112).

