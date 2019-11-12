В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью

У нарушителя изъяли бензопилу и грузовик
Во время ночного патрулирования в лесах Заиграевского района лесные инспекторы обнаружили грузовик, гружённый древесиной. Лес рубил житель посёлка Онохой.
Он успел заготовить около 7 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 113 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и грузовик были изъяты.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.
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