В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью

У нарушителя изъяли бензопилу и грузовик



Во время ночного патрулирования в лесах Заиграевского района лесные инспекторы обнаружили грузовик, гружённый древесиной. Лес рубил житель посёлка Онохой.



Он успел заготовить около 7 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 113 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, бензопила и грузовик были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.

