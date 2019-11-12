В Бурятии вор сменил условный срок на реальный

Мужчине дважды давали условный срок



Суд отменил жителю Бурятии условное наказание и назначил реальное лишение свободы.



В первый раз мужчину осудили за кражу в октябре 2018 года. Суд назначил наказание условно в виду смягчающих обстоятельств – подсудимый признал вину, раскаялся, дал признательные показания, выдал украденное. Также суд учёл отсутствие судимости и удовлетворительные характеристики с места жительства, болезненное состояние здоровья и молодой возраст.



Однако спустя два месяца, в декабре 2018 года, он вновь совершил кражу. Суд, ввиду смягчающих обстоятельств, вновь его приговорил к условному наказанию.



- После того как суд дал возможность осуждённому исправиться и не отправил его в места лишения свободы, осуждённый на путь исправления не встал, не оправдав доверие суда. Он неоднократно допустил нарушения порядка отбывания наказания, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.



В сентябре 2019 года за допущенные нарушения ему было отменено условное наказание. Вор направлен в места лишения свободы согласно приговору суда.

