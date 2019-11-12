Пьяный житель Бурятии дважды залез в один и тот же дом

Мужчину приговорили к двум годам колонии



В июне 2019 года ранее судимый житель Еравнинского района Бурятии совершил два преступления. Находясь в алкогольном опьянении, он с силой дёрнул входную дверь и проник в дом, незаконно прошёл в дом.



На следующий день мужчина из того же дома украл имущество.



За незаконное проникновение в жилище и кражу его приговорили к двум годам и одному месяцу строгого режима, сообщает пресс-служба Еравнинскго районного суда.



