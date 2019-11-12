В Бурятии «чёрный лесоруб» отделался условным сроком

Мужчина с односельчанами заготовил древесину на 322 тысяч рублей
В июле 2019 года житель Еравнинского района Бурятии решил обогатиться из счёт незаконно срубленной древесины. В дело он вовлёк троих односельчан, не знающих, что заготовка производится незаконно.
За четыре дня в июле 2019 года «чёрные лесорубы» вырубили 151 дерево, ущерб составил более 322 тысяч рублей.
- При назначении наказания суд учёл, что мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, ранее не судим, а также молодой возраст, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также взыскал с сельчанина ущерб в доход государства.
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