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В Иркутской области таксист убил коллегу из-за парковки

В Иркутской области таксист убил коллегу из-за парковки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца выстрелил в таксиста и добил его ножом

35-летнему жителю Бохана предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, вечером 6 ноября мужчина вызвал такси, водителем которого являлся его знакомый. Мужчина попросил подъехать на окраину села Новая-Ида Боханского района. По приезду пассажир выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в водителя автомобиля, после чего нанёс ему несколько ударов ножом. В результате 37-летний таксист скончался на месте.

Затем обвиняемый поджёг автомобиль и скрылся, однако по «горячим следам» был задержан сотрудниками полиции.

Следователям задержанный пояснил, что он, как и потерпевший, занимался частным извозом. Между мужчинами возник конфликт из-за места стоянки автомобилей такси, расположенного в многолюдном месте у супермаркета в Бохане.

В настоящее время обвиняемый арестован.
убийство такси
 
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