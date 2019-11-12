Мужчина скончался за считанные секунды
1 ноября недалеко от села Адамово в Баргузинском районе Бурятии на лесоделяне погиб тракторист.
Утром, как обычно, бригада лесозаготовителей приступила к работе. 47-летний тракторист завёл свой трелевочник Т-34. Машина устроена таким образом, что вал, который обычно у грузовиков снизу, находится за кабиной.
Следователь пришёл к выводу, что, вероятно, мужчина потянулся за запчастями, и в этот момент объёмная верхняя одежда попала на вал. За доли секунды мужчину намотало, он скончался мгновенно. Помочь бедолаге никто попросту не успел.
Мужчина был трудоустроен официально, все сотрудники бригады были трезвыми, эта бригада была на хорошем счету.
- По данному факту проводится проверка, - сообщил «Байкал-Daily» руководитель Баргузинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Олег Таряшиев.
В Бурятии погиб тракторист: его одежду намотало на вал
Происшествия, Фото:
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