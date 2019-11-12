«Чёрного лесоруба» отправили в колонию
В ноябре 2018 года ранее судимый за тяжкое преступление житель Еравнинского района Бурятии нанял бригаду для заготовки древесины и завёз бригаду в лес для выполнения работ.
О том, что у него нет разрешительных документов на заготовку древесины мужчина бригаде не сказал. За два дня наёмные работники вырубили 37 деревьев в общем объёме 18,28 кубометров на территории Кондинского участкового лесничества.
Ущерб, причинённый государству, составил более 282 тысяч рублей.
Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы в колонии строгого режима, а также суд взыскал с осуждённого сумму причинённого ущерба, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
Житель Бурятии обманом заставил бригаду пилить лес
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