Житель Бурятии обманом заставил бригаду пилить лес

«Чёрного лесоруба» отправили в колонию



В ноябре 2018 года ранее судимый за тяжкое преступление житель Еравнинского района Бурятии нанял бригаду для заготовки древесины и завёз бригаду в лес для выполнения работ.



О том, что у него нет разрешительных документов на заготовку древесины мужчина бригаде не сказал. За два дня наёмные работники вырубили 37 деревьев в общем объёме 18,28 кубометров на территории Кондинского участкового лесничества.



Ущерб, причинённый государству, составил более 282 тысяч рублей.



Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы в колонии строгого режима, а также суд взыскал с осуждённого сумму причинённого ущерба, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

