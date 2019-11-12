В Бурятии сгорела крыша двухквартирного дома

Накануне, 11 ноября, в посёлке Усть-Брянь Заиграевского района загорелся жилой двухквартирный дом и надворные постройки. На момент прибытия пожарной охраны горели крыша дома, наружные стены бани и гаража.
Жильцы покинули дом самостоятельно.
В результате пожара повреждена крыша на площади 120 кв.м., в одной из квартир повреждено потолочное перекрытие на общей площади 15 кв.м. и мебель. Также повреждены наружные стены бани и гаража на общей площади 16 кв.м.
Жильцы обеих квартир размещены у родственников.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении с последующим возгоранием горючих материалов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину – пожарные вытащили его через окно.