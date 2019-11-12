Улан-удэнец угнал «Ладу Гранту»
На днях в дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило сообщение об угоне автомобиля «Лада Гранта». Ориентировка на розыск автомобиля была передана всем патрульным нарядам.
В ходе патрулирования в Октябрьском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили угнанный автомобиль возле торгового центра «People's Park».
Росгвардейцы заблокировали автомобиль и задержали водителя. 23-летний задержанный был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. Он рассказал, что периодически брал автомобиль у знакомого. А в этот раз без ведома собственника взял ключи от автомобиля и уехал.
Угнанный автомобиль, стоимостью 400 тысяч рублей, возвращён владельцу-пенсионеру.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ угонщика заблокировали у «People's Park»
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