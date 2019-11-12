Возгорание произошло в пятиэтажке
Этой ночью в Советском районе Улан-Удэ произошёл пожар. По приезду пожарных из двери на втором этаже пятиэтажного дома по улице Батожабая шёл дым.
Огонь повредил диван в квартире. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также этой ночью спасли 60-летнего мужчину из горящего дома. Его вместе с сыном госпитализировали в больницу.
В Улан-Удэ пожарные потушили диван
Происшествия, Фото:
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