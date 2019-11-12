В Иркутске из горящего дома спасли 34 человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из них двое детей были госпитализированы в больницу



Минувшей ночью в 3:08 в одноподъездном двухэтажном многоквартирном доме на улице Баррикад в Иркутске произошёл пожар. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде.



- На балконах и в окнах второго этажа находились жильцы, просящие о помощи. Эвакуировать их по лестничному маршу не было возможности - именно он и горел. Звено газодымозащитной службы было направлено на разведку и тушение пожара внутри здания. С внешней стороны силами бойцов проводилась эвакуация людей по трёхколёсным лестницам. Нами были запрошены муниципальные автобусы для временного размещения жильцов дома, - рассказал руководитель тушения пожара старший прапорщик внутренней службы Александр Кашин.



Всего пожарные со второго этажа спасли 34 человека: 27 взрослых и 7 детей. Помощь врачей скорой медицинской помощи потребовалась троим из них.



Двое детей 2015 и 2019 года рождения были госпитализированы в Ивано-Матренинскую детскую городскую клиническую больницу с подозрением на отравление угарным газом, в токсикологический центр в состоянии средней тяжести был также доставлен 29-летний мужчина.



Огонь повредил лестничный марш на площади 25 квадратных метров. Пожар распространился из-за позднего обнаружения. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 25 минут. Было задействовано 5 единиц техники, 26 человек личного состава.



Предполагаемая причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

